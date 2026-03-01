Con meticolosa ossessione riempiamo i nostri diari quotidiani con l’aspirazione di rendere memorabili avvenimenti banali Quasi un obbligo a essere straordinari Qualcuno ci riesce Ma per caso
In Ecuador, un bambino di sei anni è caduto dal decimo piano di un edificio. Dopo l'incidente, è riuscito a rialzarsi e a camminare senza riportare ferite. La scena si è verificata in un contesto urbano, attirando l'attenzione di passanti e soccorritori. Le circostanze precise del salto non sono state rese note, né si conoscono eventuali interventi successivi.
