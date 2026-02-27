Paga 20 anni di affitto nella vecchia casa per scoprire chi ha ucciso sua moglie e ci riesce | Non era ossessione ma voglia di farle giustizia

Un uomo giapponese ha pagato vent'anni di affitto nella vecchia casa in cui viveva con sua moglie, nel quartiere Nishi di Nagoya, per scoprire chi aveva ucciso sua moglie. Dopo due decenni di pagamenti, riesce a ottenere le informazioni che cercava, affermando che la sua azione non era ossessione, ma un tentativo di fare giustizia. La storia arriva dal Giappone e coinvolge dolore e speranza.

Gli sforzi dell'uomo sono stati ripagati. Nel 2023 le autorità hanno identificato il colpevole: una ex compagna di classe di Satoru. Il movente è la gelosia Dal Giappone arriva una storia di speranza e di dolore. Un uomo, Takaba Satoru, viveva con sua moglie Takaba Namiko in un appartamento nel quartiere Nishi situato a Nagoya, capoluogo della prefettura di Aichi. Secondo quanto riportato da Tgcom24, il 13 novembre 1999 la signora fu uccisa con una coltellata all’interno dell’abitazione e, per 20 anni, il caso è rimasto irrisolto. Il marito ha sacrificato i soldi per la verità. L’uomo, infatti, si è trasferito con il figlio in un nuovo appartamento e ha pagato 2 decenni di affitto anche della casa dov’è stata uccisa la moglie, affinché nessuno alterasse le tracce sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

