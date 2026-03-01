comodi e furbi i 5 tagli per capelli mossi e ricci da portare questa primavera

Per la primavera 2026, gli hair stylist suggeriscono cinque tagli per capelli mossi e ricci, ideali per valorizzare la loro naturalezza. I tagli corti sono protagonisti di questa stagione e sono stati scelti appositamente per esaltare le caratteristiche di questo tipo di capello. La tendenza si concentra su soluzioni pratiche e che si adattano facilmente allo stile di chi li porta.

Nella primavera 2026 i capelli ricci saranno protagonisti delle tendenze più amate dagli hair stylist grazie a tagli strutturati che esaltano le loro onde e il loro volume Nella primavera 2026 i capelli ricci dominano le tendenze suggerite dagli hair stylist. Per questo particolare tipo di capello sono previsti dei tagli corti che sono in grado di esaltare la loro naturalezza. Molta attenzione viene prestata all'armonia del taglio che sarà ben strutturato e in grado di esaltare i lineamenti del viso, in particolare lo sguardo. I tagli di tendenza per questo tipo di capello sono progettati per durare più a lungo e non necessitano di una grande manutenzione.

Tagli e pettinature da non perdere per chi ha capelli ricci lunghiI capelli lunghi e mossi, anzi ricci, sono protagonisti di teste che trasmettono grande personalità.