tagli e pettinature da non perdere per chi ha capelli ricci lunghi

I capelli ricci lunghi richiedono cura e attenzione per valorizzarne la bellezza naturale. Scegliere tagli e pettinature adeguate permette di mantenerli in forma, riducendo i crespi e migliorando il volume. In questa guida, esploreremo le migliori soluzioni per chi desidera sfoggiare un’acconciatura curata e originale, rispettando le caratteristiche dei ricci e favorendo una chioma sana e armoniosa.

C’è qualcosa di magico nei capelli e nei capelli ricci lunghi ancora di più. Primo perché per essere davvero lunghi, i capelli ricci impiegano il doppio se non il triplo del tempo di un capello liscio. Per via delle loro mille involuzioni che portano le punte ad avvolgersi e rivolgersi in direzioni opposte e contrarie. Secondo: per la loro energia, unicità, foltezza, grinta, intensità. Quando si ha davanti una chioma riccia, il volume è sempre alto. L’attenzione degli sguardi è tutta per lei. Chiamata da sempre ribelle, ha delle straordinarie proprietà. Quando decide di incorniciare e decorare i volti. 🔗 Leggi su Amica.it

Per il 2026, ecco cinque tagli di capelli che si distinguono per stile e praticità. Se stai pensando a un nuovo look, questa selezione ti aiuterà a scegliere tra le proposte più interessanti dell’anno. Semplici, eleganti e adattabili a diverse esigenze, queste acconciature rappresentano le tendenze più attuali per rinnovare il proprio stile con sobrietà e gusto.

Taglio e styling per capelli ricci

