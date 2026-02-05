Capelli ricci | tagli e ispirazioni da star

I ricci sono tornati di moda e si vedono ovunque, anche tra le star. Da Odessa A'zion a Oliva Dean, passando per Rosé, sono tante le celebrity che mostrano con orgoglio le loro chiome ricce. I tagli più trendy variano dal corto al lungo, e le acconciature spaziano tra volume naturale e styling più definiti. Insomma, il riccio si conferma come protagonista indiscusso di questa stagione, con tutte le sue sfumature e texture.

È raro che conoscano momenti di alti e bassi nel panorama delle tendenze. Sono sempre in cima alla lista degli stili più amati e gettonati, ma ultimamente, forse, ancor di più del solito viste le tante stelle del firmamento hollywoodiano che li hanno scelti per le loro apparizioni pubbliche. Tanto da diventare pure argomento di dibattuto social come nel caso di Odessa A'zion, ammiratissima per la sua bellissima chioma curly sfoggiata prima ai Critics Choice Awards e poi a Golden Globe. Talmente bella che qualcuno ha messo in dubbio che fosse sua e non, piuttosto, una parrucca. Eppure, proprio la chioma bouncy di Odessa, insieme a quella soffice di Olivia Dean apparsa ai Grammy 2026 siamo certi che fungeranno da reference ideali da mostrare al parrucchiere al prossimo appuntamento per un cambio look.

