Federer è tornato! E il tweener di Agassi fa impazzire il pubblico

Prima dell'inizio dell'Australian Open, il pubblico di Melbourne ha assistito a un evento speciale con Federer e Agassi in campo, sostituito successivamente da Ashleigh Barty, contro Hewitt e Rafter. Un incontro che ha offerto momenti di grande tennis e spettacolo, offrendo agli appassionati un'anteprima di livello in vista del torneo principale. Un’occasione per apprezzare ancora una volta il talento e l’eleganza di campioni storici del tennis.

In attesa dell'inizio dell'Australian Open, il pubblico di Melbourne si è potuto godere un doppio di lusso che ha visto protagonisti Roger Federer e Andre Agassi (poi sostituito da Ashleigh Barty) contro Lleyton Hewitt e Pat Rafter. Alla Rod Laver Arena è stato spettacolo puro, con Agassi che mette a segno il punto del match con un tweener pazzesco. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Federer è tornato! E il tweener di Agassi fa impazzire il pubblico Leggi anche: Duello all’ultimo tweener! Alcaraz e Tiafoe infiammano il pubblico Leggi anche: Sinner show nell'allenamento con Alcaraz: la smorzata fa impazzire il pubblico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Roger Federer è tornato a calpestare i campi di Melbourne e lo ha fatto in allenamento con Casper Ruud, vincendo 7-2 il tie-break con il norvegese... con un paio di perle "alla Federer" - facebook.com facebook Roger Federer è tornato a Melbourne, e quando parla di tennis lo fa sempre con quella naturalezza che trasforma una risposta in una lezione. Guardare avanti, però, per lui significa anche guardarsi allo specchio del presente. E così, inevitabilmente, il di x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.