Federer è tornato! E il tweener di Agassi fa impazzire il pubblico

Da gazzetta.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima dell'inizio dell'Australian Open, il pubblico di Melbourne ha assistito a un evento speciale con Federer e Agassi in campo, sostituito successivamente da Ashleigh Barty, contro Hewitt e Rafter. Un incontro che ha offerto momenti di grande tennis e spettacolo, offrendo agli appassionati un'anteprima di livello in vista del torneo principale. Un’occasione per apprezzare ancora una volta il talento e l’eleganza di campioni storici del tennis.

In attesa dell'inizio dell'Australian Open, il pubblico di Melbourne si è potuto godere un doppio di lusso che ha visto protagonisti Roger Federer e Andre Agassi (poi sostituito da Ashleigh Barty) contro Lleyton Hewitt e Pat Rafter. Alla Rod Laver Arena è stato spettacolo puro, con Agassi che mette a segno il punto del match con un tweener pazzesco. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

federer 232 tornato e il tweener di agassi fa impazzire il pubblico

© Gazzetta.it - Federer è tornato! E il tweener di Agassi fa impazzire il pubblico

Leggi anche: Duello all’ultimo tweener! Alcaraz e Tiafoe infiammano il pubblico

Leggi anche: Sinner show nell'allenamento con Alcaraz: la smorzata fa impazzire il pubblico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.