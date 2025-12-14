progresso e sasso punti pesanti in palio

Il Progresso di Mattia Graffiedi si prepara a sfidare Sasso, con importanti punti in palio. Dopo una sconfitta casalinga contro la capolista Lentigione, la squadra cerca di rispondere sul campo, dimostrando crescita e determinazione nelle prossime sfide cruciali per il campionato.

La sconfitta casalinga di misura (0-1) rimediata sette giorni fa contro la capolista Lentigione non può certo cancellare quanto di buono fatto in queste ultime settimane dal Progresso di Mattia Graffiedi. Eh sì perché, dopo aver praticamente toccato il fondo, capitan Cestaro e compagni hanno trovato una reazione d’orgoglio che, tramutatasi in due vittorie consecutive contro Tuttocuoio e Correggese, gli ha permesso di abbandonare il penultimo posto in classifica che significherebbe retrocessione diretta. Ma, nonostante questo fondamentale colpo di coda, la situazione in graduatoria continua a essere complicata per i rossoblù che, attualmente, si trovano al terzultimo posto a quota 13. Sport.quotidiano.net

