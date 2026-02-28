Use è scontro diretto | In palio punti pesanti

Domani alle 18 a La Spezia si svolge la partita tra Use Computer Gross e un avversario ancora da definire, con arbitri Zanzarella di Rapolano Terme e Collet di Castelnuovo Berardenga. La gara rappresenta un confronto diretto tra le due squadre, con punti importanti in palio. L’incontro si svolge senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle circostanze del match.

Punti pesantissimi per l’Use Computer Gross quelli in palio domani alle 18 a La Spezia (arbitrano Zanzarella di Rapolano Terme e Collet di Castelnuovo Berardenga). I liguri hanno infatti gli stessi 18 punti dei biancorossi empolesi e all’andata espugnarono il pala Sammontana per 77-85, ma vengono da un periodo negativo in cui hanno vinto solo due delle ultime sette partite disputate. L’Use, reduce dal ko casalingo contro il quotato Costone, viene invece da due successi nelle ultime tre trasferte affrontate. Insomma, un vero e proprio scontro diretto, che conta per il piazzamento finale in classifica e la conseguente qualificazione o meno per i play-off. 🔗 Leggi su Lanazione.it

