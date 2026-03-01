Cobolli vince ad Acapulco e riprende la scalata | il punto che sconvolge Tiafoe

Nella notte di Acapulco, Flavio Cobolli ha conquistato la vittoria contro Frances Tiafoe, numero 8 del seeding, in due set 7-6, 6-4. La partita, durata due ore e 11 minuti, si è conclusa con il successo dell’italiano all’ATP 500, segnando una delle sue principali vittorie stagionali. La sfida ha visto Cobolli prevalere nel match che ha sorpreso molti appassionati di tennis.

Notte da sogno per Flavio Cobolli. L'azzurro ha trionfato all' Atp 500 di Acapulco dopo la vittoria contro l'americano e numero 8 del seeding Frances Tiafoe per 7-6, 6-4 in due ore e 11 minuti di gioco. Una gran partita da parte di Flavio, che conquista così il suo terzo titolo Atp in carriera, il secondo a livello '500' e il primo del 2026. Si tratta del primo trofeo italiano in singolare in questa stagione. Con questa vittoria, Cobolli diventa il terzo azzurro a vincere due o più titoli di livello '500' o superiore e riprende la scalata in classifica Atp che lo vede al momento numero 20 dopo qualche settimana di stallo. "Da bambino sognavo questo momento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

