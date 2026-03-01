Cobolli è on fire! Magia nel finale contro Tiafoe e trionfo storico ad Acapulco

Flavio Cobolli ha vinto l’ATP 500 di Acapulco battendo Frances Tiafoe in finale. Nel set decisivo, Cobolli ha messo a segno un colpo spettacolare che ha lasciato l’avversario senza parole. La partita si è conclusa con il trionfo dell’italiano, che ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera.

Flavio Cobolli firma l'impresa della carriera: batte Frances Tiafoe e conquista l'ATP 500 di Acapulco con un colpo finale spettacolare che lascia l'americano immobile. È il primo italiano a vincere il torneo messicano in 33 edizioni. L'azzurro Flavio Cobolli, numero 20 del ranking, ha vinto il torneo Atp 500 di Acapulco, dotato di un montepremi di 2.