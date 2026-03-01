Cobolli batte Tiafoe e vince l’Atp Acapulco 2026

All’Atp Acapulco 2026, Flavio Cobolli ha conquistato il titolo battendo Tiafoe in finale. La competizione si è svolta nel torneo ATP 500 con un montepremi di 2 milioni di dollari. Cobolli, italiano, ha vinto il suo primo titolo importante in questa manifestazione. La finale si è giocata sulla terra rossa messicana.

All’Atp Acapulco 2026 è Flavio Cobolli il campione dell”Abierto Mexicano Telcel’, Atp 500 dotato di un montepremi di 2.469.450 dollari che si è concluso sul cemento dell’Arena Gnp di Acapulco, in Messico.All’alba italiana il 23enne romano, n.20 del ranking e quinto favorito del seeding, ha battuto per 7-6(4), 6-4, in due ore e 9 minuti di partita, lo statunitense Frances Tiafoe, n.28 del ranking ed 8 del seeding (che nei quarti aveva stoppato la corsa di Mattia Bellucci, n.110 Atp). Per Cobolli è il terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati lo scorso anno al “250” di Budapest (battendo Baez) e al “500” di Amburgo (superando Rublev) su quattro finali disputate (ha perso quella del “500” di Washington nel 2024 contro Korda). 🔗 Leggi su Lapresse.it

LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per l’americano 7-6 Gioco e primo set Flavio Cobolli: atterra in corridoio il dritto a...

Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6, 1-1, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set al tie-break

