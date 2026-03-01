Cobolli alza il trofeo col sombrero | Ora festa come in Italia! E il pubblico

Flavio Cobolli ha vinto il trofeo dell’ATP 500 di Acapulco dopo aver battuto l’americano Tiafoe. Durante la cerimonia di premiazione, ha indossato un sombrero e ha pronunciato un discorso in spagnolo, dicendo che ora si festeggia come in Italia. Il pubblico presente ha seguito con attenzione le sue parole, mentre Cobolli ha alzato il trofeo in segno di vittoria.

Una parte del discorso in spagnolo di Flavio Cobolli dopo aver ricevuto, col sombrero in testa, il trofeo dell'Atp 500 di Acapulco, in Messico, conquistato superando l'americano Frances Tiafoe: "Questo è un torneo incredibile, che non si gioca solo in campo ma anche fuori. Dopo andiamo a festeggiare come facciamo anche in Italia!". Il pubblico è apparso molto divertito dalla battuta dell'azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli alza il trofeo col sombrero: "Ora festa come in Italia!". E il pubblico... McTominay Napoli, De Laurentiis ora alza il muro: iniziate le prime manovre per blindarlo col rinnovo!McTominay Napoli, De Laurentiis ora alza il muro: iniziate le prime manovre per blindarlo col rinnovo! Calciomercato Roma, tentazione Carrasco:... LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio... Tutti gli aggiornamenti su Cobolli alza. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6, 6-4, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il trofeo ed entra in top15!; ATP, vittoria di Cobolli su Tiafoe in due set ad Acapulco; The Base line: Alcaraz e Pegula regnano a Doha e Dubai, la prima di Etcheverry, Paolini flop; Rune bloccato a Doha tra le esplosioni: volo cancellato e notte di paura per il danese. LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Flavio Cobolli e ... oasport.it Cobolli vince l'Atp 500 di Acapulco: la notte del salto di qualitàFlavio Cobolli ha sconfitto Frances Tiafoe in finale ad Acapulco, aggiudicandosi il terzo titolo della carriera e consolidando il suo percorso verso i vertici della classifica ... notizie.it LA VIOLENZA - Complice l’abuso di stupefacenti, il 70enne alza spesso le mani contro l’ex. Durante un cenone di Natale l’avrebbe presa addirittura a calci nella schiena - facebook.com facebook