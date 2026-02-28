LIVE Cobolli-Tiafoe ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | il romano si gioca il trofeo nella notte!

Alle ore attuali, si svolge la finale dell’ATP 500 di Acapulco tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. Il match si sta giocando nella notte e vede i due tennisti contendersi il trofeo. La partita è seguita in tempo reale da OA Sport, che fornisce aggiornamenti continui sull’andamento del confronto. L’evento si sta svolgendo sul campo principale del torneo messicano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, partita valevole per la finale dell ‘ATP 500 di Acapulco 2026. In Messico l’italiano si gioca il primo trofeo della propria stagione ed il terzo titolo della carriera. La stagione di Cobolli non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo aver partecipato alla United Cup, dove ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta, il romano ha ottenuto tre sconfitte consecutive contro Arthur Fery (Australian Open), Flavio Cobolli (Montpellier) e Pinnington Jones (Dallas). L’azzurro ha ritrovato fiducia a Delray Beach, dove ha sconfitto Terence Atmane e Coleman Wong prima di arrendersi a Sebastian Korda nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte! Cobolli in finale all’Atp Acapulco 2026, affronterà TiafoeFlavio Cobolli ha raggiunto la finale all’Atp Acapulco 2026, Atp 500 dotato di un montepremi di 2. Leggi anche: LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finale Aggiornamenti e notizie su Cobolli Tiafoe. Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026: orario finale, programma, streaming; Cobolli in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci; Live Frances Tiafoe - Mattia Bellucci - Acapulco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 27/02/2026; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky. Cobolli in finale all’Atp Acapulco 2026, affronterà TiafoeFlavio Cobolli ha raggiunto la finale all'Atp Acapulco 2026, Atp 500 dotato di un montepremi di 2.469.450 dollari che si sta disputando sul cemento dell'Arena ... lapresse.it Cobolli – Tiafoe: orario, data e dove vedere la finale dell’ATP 500 di Acapulco!Cobolli - Tiafoe, ecco le informazioni per la sfida valida per la finale dell'ATP 500 di Acapulco, riguardo data, orario e dove vederla! generationsport.it Cobolli batte Kecmanovic e vola in finale ad Acapulco: affronterà Tiafoe - facebook.com facebook #Cobolli batte Kecmanovic e vola in finale ad Acapulco: affronterà Tiafoe x.com