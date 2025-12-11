Coppa del Mondo due discese e un superG | è il momento di Sofia Goggia
Sofia Goggia si prepara a conquistare la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Saint Moritz, dove affronterà due discese e un superG. Dopo aver ottenuto ottimi piazzamenti nelle prove, la bergamasca si presenta come una delle favorite, determinata a dare il massimo in vista delle competizioni decisive.
SCI ALPINO FEMMINILE. La bergamasca, terza nelle prove, fra le atlete più attese a Saint Moritz: «Proverò a dare il massimo in gara». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La Coppa del Mondo di biathlon riparte da Hochfilzen, dove venerdì andranno in scena le attesissime Sprint, prima di un weekend interamente dedicato a Staffette e Inseguimenti. Dopo l’ottimo avvio di stagione, l’Italia si presenta in Austria con grandi ambizio - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del Mondo, due discese e un superG: è il momento di Sofia Goggia - La bergamasca, terza nelle prove, fra le atlete più attese a Saint Moritz: «Proverò a dare il massimo in gara». Si legge su ecodibergamo.it
Coppa del Mondo sci alpino femminile a St. Moritz 2025: il programma e gli orari in tv delle discese e del SuperG con Sofia Goggia - La campionessa bergamasca vuole iniziare alla grande la stagione nelle prime tre gare di velocità da venerdì 12 a domenica 14 dicembre ... today.it scrive
Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26