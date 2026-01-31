Sofia Goggia guida la classifica della Coppa del Mondo di superG dopo aver conquistato quattro vittorie. La sciatrice italiana ha già accumulato un vantaggio considerevole sulle avversarie e può puntare alla vittoria finale con ancora alcune gare da disputare. La Goggia si prepara per le prossime tappe, consapevole di essere in una posizione favorevole.

Sofia Goggia svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di superG dopo la disputa di quattro prove in questa specialità. La fuoriclasse bergamasca primeggia con 280 punti, frutto dei seguenti risultati: 100 per la vittoria in Val d’Isere prima di Natale, 80 per il secondo posto odierno a Crans Montana, 60 per la terza piazza a St. Moritz e 40 per la sesta posizione a Tarvisio. L’azzurra ha rafforzato la propria posizione grazie al riscontro odierno in Svizzera e ora può fare affidamento su 60 lunghezze di vantaggio nei confronti della neozelandese Alice Robinson (220 dopo il sesto posto di stamattina), mentre la statunitense Lindsey Vonn è scivolata in terza posizione a quota 190 dopo non essersi presentata al cancelletto di partenza (ieri era caduta in discesa libera). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia in testa alla Coppa del Mondo di superG! Il vantaggio sulle avversarie e le gare mancanti

Approfondimenti su Sofia Goggia Coppa del Mondo

Sofia Goggia si mantiene in testa alla classifica generale di coppa del mondo di supergigante.

Sofia Goggia si prepara a conquistare la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Saint Moritz, dove affronterà due discese e un superG.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sofia Goggia Coppa del Mondo

Argomenti discussi: Goggia-Brignone, la sfida continua; A Crans-Montana l’ultimo esame prima delle Olimpiadi. Goggia cerca di ritrovarsi, Brignone si testa; Sci alpino femminile, oggi gigante Spindleruv Mlyn: a che ora e dove vederlo in diretta tv; Crans-Montana si ferma, lo sci italiano piange le vittime di Capodanno (VIDEO).

Sofia Goggia in testa alla Coppa del Mondo di supergiganteLa svizzera Malorie Blanc ha trionfato nel Supergigante di Coppa del mondo di Crans-Montana, l'ultimo appuntamento per lo sci alpino femminile prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina. Sofia Goggia ... msn.com

Sofia Goggia rinfrancata: Ottima versione di me stessa. Dispiace per Melesi e PirovanoSofia Goggia ha conquistato un bel secondo posto nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella ... oasport.it

: - Sofia Goggia è tornata là dove la velocità diventa una filosofia. Nel SuperG di Crans-Montana, dove la montagna sussurra ai pi - facebook.com facebook

Blanc vince il SuperG di Crans Montana davanti a Sofia Goggia dlvr.it/TQgYZt x.com