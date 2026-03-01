La Civitanovese si prepara a affrontare la prossima partita con l’obiettivo di migliorare l’attacco. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di attaccare gli spazi e di creare più occasioni da gol, nonostante la fiducia nella squadra. La squadra lavora per trovare soluzioni offensive più efficaci, puntando a sfruttare meglio le opportunità in fase offensiva.

"Ho fiducia in questa squadra, ma oltre a metterci il temperamento dobbiamo attaccare gli spazi e creare qualche opportunità in più". È ciò che ha detto ieri il tecnico Massimo Silva alla vigilia della gara che oggi vedrà la Civitanovese impegnata tra le mure amiche contro l'Osimana (ore 15). Per l'allenatore, lombardo d'origine e ascolano d'adozione, si tratta della prima panchina in rossoblù dopo l'ufficializzazione di lunedì scorso e la settimana di lavoro iniziata martedì pomeriggio. "Quali sensazioni? Questa – il pensiero del trainer – è una partita che può diventare un po' più sporca e lottata, quindi ci vuole temperamento. E questo lo devono mettere i ragazzi.

© Sport.quotidiano.net - "Civitanovese, c’è da attaccare gli spazi"

La società affida a mister Silva ed al suo staff un progetto tecnico fondato su identità, organizzazione e determinazione, valori imprescindibili per onorare la storia e la maglia della Civitanovese. - facebook.com facebook