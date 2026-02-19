Studentati più spazi per gli universitari | il progetto dell' ex Corderia passa da 23 a 29 posti

Il progetto dell’ex Corderia di Viserba prevede ora 29 posti letto, rispetto ai 23 inizialmente annunciati. Questa decisione deriva da un aumento della domanda da parte degli studenti, che hanno richiesto più spazi di soggiorno. Il Comune di Rimini ha deciso di ampliare il numero di posti disponibili per rispondere alle esigenze crescenti dei giovani universitari. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione degli spazi abitativi dedicati agli studenti in città. La nuova struttura sarà pronta entro l’anno.

Sono più numerosi del previsto i posti letto che saranno disponibili nel nuovo studentato universitario dell’ex Corderia di Viserba, uno dei progetti strategici per rafforzare il sistema dell’abitare universitario Sono più numerosi del previsto i posti letto che saranno disponibili nel nuovo studentato universitario dell’ex Corderia di Viserba, uno dei progetti strategici su cui il Comune di Rimini sta investendo per rafforzare il sistema dell’abitare universitario. Il sopralluogo tecnico svolto nei giorni scorsi da Er.go - l’ente regionale per il diritto allo studio universitario - insieme agli uffici comunali ha infatti confermato che la struttura potrà accogliere 29 studentesse e studenti, sei in più rispetto ai 23 posti inizialmente previsti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Alloggi per gli universitari, avanti con il bando Cdp: in Campania 10mila postiLa Cassa Depositi e Prestiti ha aperto il bando per costruire circa 10mila posti letto per gli studenti universitari in Campania.

Pnrr, avanti sugli studentati universitari: al via il bando di Cdp, 60mila alloggi entro il 2027Cassa Depositi e Prestiti ha avviato il nuovo bando per la realizzazione di oltre 60.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.