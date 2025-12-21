Chi sono gli insetti e gli altri parassiti che possono attaccare il tuo albero di Natale
Gli alberi di Natale veri sono piante coltivate all’aperto e possono talvolta ospitare piccoli insetti e altri animali. Raramente arrivano in casa con l’albero e non sono pericolosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bilancio fitosanitario olivo 2025: analisi delle principali avversità; Fagiolo, annate difficili tra cambiamento climatico e parassiti.
In inverno molti insetti fitofagi non sono attivi, ma non sono “spariti”. Le cocciniglie svernano come femmine immobili o neanidi fissate ai rami, protette da rivestimenti cerosi. Gli afidi, invece, superano l’inverno quasi esclusivamente sotto forma di uova, deposte - facebook.com facebook
