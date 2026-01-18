Portogallo aperte le urne alle presidenziali | 11 i candidati

Si sono aperti alle 8 di questa mattina, domenica, e chiuderanno alle 20 (le 21 in Italia) i seggi per le elezioni presidenziali in Portogallo. Il gran numero di candidati, 11, rende improbabile che uno di essi ottenga più del 50% dei voti necessari per l'elezione al primo turno. Ciò significa che i due più votati si sfideranno in un ballottaggio l'8 febbraio. Quasi 11 milioni di persone hanno diritto di voto e la maggior parte dei risultati è attesa in tarda serata. Il vincitore sostituirà il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, che ha raggiunto il limite di due mandati quinquennali. Tra i favoriti, secondo i recenti sondaggi, c'è André Ventura, leader del partito populista di estrema destra Chega (Basta).

