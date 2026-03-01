Una cisterna di volley partecipa al Nas Tournament a Dubai, dove si svolgono le competizioni. La città si trova sotto osservazione, dopo gli attacchi di sabato sera e le tensioni tra Iran, Israele e USA. La situazione è considerata sotto controllo e non ci sono state segnalazioni di incidenti o emergenze correlate all’evento. La competizione prosegue regolarmente senza interruzioni.

Il cisterna volley è coinvolto nel Nas Tournament di Dubai; in città, dopo gli attacchi di sabato sera e l’escalation che riguarda Iran, Israele e USA, la situazione è monitorata e resta sotto controllo. La squadra laziale e la dirigenza soggiornano nel proprio hotel di riferimento, attendendo sviluppi e orientamenti sulle prossime gare. Il torneo prosegue nel rispetto delle decisioni del governo locale. Secondo comunicazioni ufficiali, è stato consentito il proseguimento delle gare per il momento, con la seconda partita del girone in programma alle 18 ore italiane. La finale della competizione è prevista per il 7 marzo. Al momento non è previsto un rientro anticipato in Italia; resta in vigore la misura di chiusura temporanea dello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti, come riportato dai referenti del club. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cisterna a Dubai per il Nas Tournament: "Situazione sotto controllo, tranquillità per tutti

