Maltempo il Comune rassicura | Tra viabilità e scuole situazione sotto controllo
Il Comune di Arezzo informa che, a seguito delle recenti condizioni meteorologiche avverse, la viabilità e le scuole del territorio sono sotto costante monitoraggio. Le autorità locali stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordinario svolgimento delle attività quotidiane. Restano in vigore le eventuali comunicazioni ufficiali e aggiornamenti sulla situazione.
Sotto controllo la situazione sul territorio del Comune di Arezzo a seguito del maltempo delle ultime ore. È quanto fa sapere l'amministrazione comunale in una nota rilasciata oggi, mercoledì 7 gennaio.“Dalle ore 4 di questa mattina e per l’intera giornata odierna - si legge - sono operative in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
