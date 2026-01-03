Venezuela sotto attacco udite esplosioni a Caracas | sono state colpite le basi militari

A Caracas si sono uditi segnali di esplosioni presso alcune basi militari, in un contesto di tensione crescente. Il governo venezuelano ha denunciato un attacco attribuito agli Stati Uniti, mentre il governo americano non ha ancora rilasciato commenti ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, con sviluppi ancora da verificare sulla portata e le implicazioni di quanto accaduto.

Per il momento, il governo americano non si è lasciato andare a nessun commento, mentre il presidente venezuelano ha parlato di un "gravissimo attacco Usa".

