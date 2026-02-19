Cinisi dice no alla riforma | avvocati e impegno civile per un voto consapevole sul referendum giustizia

A Cinisi, gli avvocati e i cittadini si oppongono alla riforma della giustizia, che potrebbe modificare il sistema giudiziario italiano. La protesta nasce dall’idea che le nuove regole rischino di indebolire l’indipendenza dei giudici e di ridurre i diritti di difesa. Durante un incontro pubblico, gli “Avvocati per il No” hanno sottolineato l’importanza di informarsi bene prima di votare al referendum di fine marzo. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, desiderosi di esprimere il proprio dissenso.

Cinisi al voto: il referendum sulla giustizia e l'appello degli "Avvocati per il No". Il dibattito sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo fa tappa a Cinisi, in provincia di Palermo, con un incontro promosso dal comitato "Avvocati per il No". L'iniziativa, in programma venerdì 20 febbraio presso la Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle implicazioni della riforma della giustizia e sull'importanza di un voto consapevole per la difesa dei principi costituzionali. Un simbolo di legalità come palcoscenico del confronto. La scelta di Cinisi come sede dell'evento non è casuale.