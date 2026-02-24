Il Carnevale di Cinisi la viabilità cambiata la disabilità e le multe

Il Carnevale di Cinisi ha portato a modifiche nella viabilità decise dall’amministrazione per garantire maggiore sicurezza durante gli eventi. Questa scelta ha comportato deviazioni del traffico e l’installazione di segnali temporanei, creando qualche disagio tra i residenti. Alcuni cittadini segnalano anche difficoltà per le persone con disabilità, mentre le multe sono aumentate nelle zone interessate. La decisione ha influenzato la mobilità nel centro del paese e le abitudini quotidiane.

Segnalo da residente a Cinisi che in occasione del carnevale del paese, il sindaco e l'amministrazione ha cambiato la viabilità delle strade per motivi di sicurezza. Ok va bene, il problema che anche il parcheggi disabili che abbiamo sotto casa non sono utilizzabili e io da invalido con tesserino blu non posso parcheggiare sotto casa, ma due, tre e quattro strade avanti in più hanno anche multato più di mezzo paese incluso me (auto con esposto tesserino blu). Io voglio denunciare questa ingiustizia per me come residente ma soprattutto come disabile, per me e per gli altri disabili con le mie stesse problematiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Dall'arrivo del "Nannu" alle sfilate dei carri in cartapesta: ecco il programma 2026 del Carnevale di CinisiDa giovedì grasso, 12 febbraio, a Cinisi parte ufficialmente il Carnevale 2026. La sfilata dei carri di Carnevale arriva in città: tutte le modifiche alla viabilitàLa città si prepara a vivere il Carnevale dei Ragazzi, che torna domenica con maschere, coriandoli e carri allegorici. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Dall'arrivo del Nannu alle sfilate dei carri in cartapesta: ecco il programma 2026 del Carnevale di Cinisi; Terrasini e Cinisi unite dal Carnevale: l’omaggio del Sindaco Maniaci alla festa vicina -; Cosa fare e dove andare nel weekend in Sicilia; Franco Ricciardi con il suo Pop Medina Tour al Teatro Ambasciatori di Catania. Carnevale di Cinisi, quest’anno il Nannu arriverà sul suo carro: ‘Casa Motazza’ protagonisti del Matrimonio e del FuneraleL’arrivo e l’acchianata’ del Nannu a bordo di un suo carro allegorico, Lu Matrimonio dell’anno!, con protagonisti i ‘Casa Motazza’ e il gran finale con la lettura del testamento. Anche quest’anno la ... teleoccidente.it L'ex voce de le Vibrazioni Francesco Sarcina al Carnevale di Cinisi (PA)Lo spettacolo è inserito nel format ''Domenica Italiana'' che vuole valorizzare il repertorio pop e rock nazionale. guidasicilia.it Partinico - Carnevale di #Cinisi Domani 24 Febbraio 2026 - facebook.com facebook