Cinisello città di storia e cultura Una campagna per valorizzarla

A Cinisello Balsamo si avvia una campagna di valorizzazione della città, che include una mappa artistica con i principali monumenti e punti di interesse, un video promozionale, due borse con immagini di Villa Ghirlanda Silva e di Palazzo Confalonieri, più quattro calamite in preparazione. L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza del patrimonio locale attraverso materiali visivi e oggetti di merchandising.

di Laura Lana CINISELLO BALSAMO Una mappa artistica con i monumenti e i luoghi simbolo della città, un video promozionale, due borse con l’immagine, sempre disegnata, di Villa Ghirlanda Silva o di Palazzo Confalonieri, e quattro calamite in arrivo. È stata lanciata ieri " CBè arte storia e cultura ", la campagna che vuole promuove la bellezza di Cinisello e valorizzare elementi architettonici e luoghi di interesse che le sono valsi il prestigioso riconoscimento Istat di "Città della Cultura e del Turismo". "L’obiettivo non è solo aumentare l’attrattività del territorio, ma anche la consapevolezza di appartenenza a una comunità in cui sono presenti poli di grande valore", spiega Paola Cinquanta, responsabile del settore Comunicazione che ha ideato l’iniziativa insieme al settore Cultura del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

