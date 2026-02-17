Beic una storia travagliata Laboratorio di cultura o location per l’apericena?

Il Beic ha fatto parlare di sé perché, nonostante le promesse di diventare un centro culturale come la prestigiosa Biblioteca di Alessandria, si è trasformato in un luogo frequentato soprattutto per l’apericena. La struttura, che avrebbe dovuto offrire spazi di studio e cultura, si riempie invece di persone che arrivano soprattutto nel tardo pomeriggio per sorseggiare drink. La trasformazione ha sorpreso molti, considerando il forte legame simbolico con il suo nome e la sua storia.

Avevano promesso: «Sarà come la Biblioteca di Alessandria d'Egitto», quella rasa al suolo dal califfo Omar. Ecco, forse ventisei anni fa, quando si iniziò a parlare della Beic, si poteva scovare un paragone che portasse meno sfortuna. Perché il minimo che si possa dire, ora che il progetto della Biblioteca europea di informazione e cultura porta sotto processo due archistar del calibro di Cino Zucchi e Stefano Boeri (nella foto sopra), è che il cammino della Beic non è stato accompagnato da una buona stella. Tra soldi introvabili, progetti cancellati, concorsi truccati, veleni, polemiche di ogni genere, il sogno di una grande e moderna biblioteca è stato costellato da una serie quasi inverosimile di infortuni.