Cinisello aderisce a Forestami | in arrivo altri alberi in città

Cinisello ha deciso di puntare ancora di più sugli alberi. L’amministrazione comunale ha aderito al progetto Forestami, che porterà in città nuovi alberi. L’obiettivo è aumentare del cinque per cento il patrimonio verde di Cinisello. L’operazione mira a rendere la città più verde e sostenibile, con piante che arriveranno nei prossimi mesi.

Un incremento del cinque per cento del patrimonio cittadino. È questo l'obiettivo che si è data l'amministrazione comunale con l'adesione al progetto Forestami. Cinisello Balsamo era rimasta infatti l'ultima città a non aver ancora siglato il patto green con la Fondazione e il progetto, nato nel 2018 con la finalità ambiziosa di piantumare tre milioni di nuovi alberi entro il 2030 in tutta la Città Metropolitana di Milano. Attraverso Forestami sono stati messi a dimora migliaia di alberi tra Sesto, Cologno, il Parco Nord, il Parco della Media Valle del Lambro, Cusano Milanino. "Con questo atto compiamo un passo importante verso la sostenibilità ambientale – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi - La Giunta ha approvato l'avvio di un percorso finalizzato alla stipula di un protocollo d'intesa con la Fondazione Forestami con l'obiettivo di apportare un incremento del capitale naturale del territorio cittadino".

