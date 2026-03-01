Ciclismo un sogno che diventa Mondiale | il Mtb World Romagna pronto alla sfida iridata

Il Mtb World Romagna si prepara ad accogliere i migliori atleti di mountain bike per la fase iridata del 2026. La competizione si svolgerà sui sentieri delle colline romagnole, trasformando la regione nel centro di un evento mondiale. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di ciclisti provenienti da diversi paesi, pronti a sfidarsi su percorsi tecnici e impegnativi.

Dai sentieri delle colline romagnole al palcoscenico del Campionato del Mondo Uci Mountain Bike Enduro World Championship 2026. È questa la traiettoria di Mtb World Romagna, team di enduro fondato nel 2021 dal presidente Edoardo Cisterni, nati dalla passione di un gruppo di ragazzi del territorio e cresciuto fino a conquistare l’accesso al Mondiale. “Mtb World Romagna conta oggi 50 tesserati, in gran parte atleti élite selezionati, tutti accomunati dall’amore per la mountain bike e dalla volontà di trasformare una passione condivisa in un progetto sportivo strutturato e ambizioso - esordisce Cisterni -. In questi anni il team ha dedicato tempo, energia e sacrificio alla propria crescita, investendo nell’allenamento, nell’organizzazione e nella costruzione di una rete di partner che hanno creduto fin dall’inizio in questo sogno”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

