A 41 anni, Thiago Silva si prepara a affrontare una nuova sfida nel mondo del calcio, mantenendo viva la passione per il gioco. Nonostante l'età avanzata, il difensore brasiliano dimostra ancora grande determinazione e voglia di competere, puntando a realizzare il sogno di partecipare al Mondiale.

© Como1907news.com - Thiago Silva riparte a 41 anni: nuova sfida per il sogno Mondiale

A quarantuno anni compiuti, Thiago Silva non ha alcuna intenzione di chiudere la carriera in silenzio. Il difensore brasiliano, simbolo di una generazione e protagonista assoluto con le maglie di Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, è pronto a rimettersi in gioco. L’obiettivo è chiaro, quasi dichiarato: restare ad alto livello per convincere Carlo Ancelotti a portarlo ai prossimi Mondiali. La decisione maturata in Brasile. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, Thiago Silva avrebbe chiesto ufficialmente al Fluminense di essere liberato in vista della riapertura del mercato di gennaio. Una scelta ponderata, maturata nelle ultime settimane, e non un colpo di testa. Como1907news.com

Thiago Silva e il Milan, un ritorno possibile? L’ipotesi romantica che riaccende San Siro - Thiago Silva lascia il Fluminense e cerca un nuovo club a 41 anni: a Milano torna l’idea di un possibile ritorno in rossonero. milanosportiva.com