ciclismo grande sprint di fedrizzi nel gp giuliano baronti

Nel GP Giuliano Baronti, disputato a Lamporecchio il 1 marzo 2026, Fedrizzi ha concluso la corsa con uno sprint deciso. La gara si è svolta in una giornata di sole, attirando numerosi appassionati di ciclismo. I partecipanti si sono sfidati lungo il percorso, mentre gli spettatori hanno assistito a un finale emozionante. La manifestazione ha voluto rendere omaggio a Giuliano Baronti, ricordato dagli organizzatori e dagli sportivi presenti.

Lamporecchio, 1 marzo 2026 – Una meravigliosa giornata di sport e di ciclismo. Il regalo più bello per ricordare Giuliano Baronti che i figli Alessio e Stefano, gli amici, gli sportivi, potevano organizzare. Con Giuliano ricordato anche Pietro Marradini, altro grande amante dello sport. A Cerbaia di Lamporecchio, grazie alla Neri Sottoli, la prima stagionale per la categoria juniores su di un tracciato inedito e impegnativo ha prevalso su tutti la classe e il talento del bolzanino Davide Brandon Fedrizzi che ha regolato in volata otto compagni di fuga rimasti sulla testa della corsa dopo la dura salita al 20 per cento di via delle Pietraie che portava a Montevettolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

