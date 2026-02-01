LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | azzurre qualificate nel team sprint tra poco il terzetto maschile

Oggi gli Europei di ciclismo su pista entrano nel vivo. Le azzurre si sono qualificate nel team sprint e tra poco scenderanno in pista anche i ragazzi del terzetto maschile. I primi risultati vedono l’Ucraina in terza posizione provvisoria, ma l’attenzione resta alta sui prossimi giri e sulle sfide che attendono gli atleti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:43 Terza piazza provvisoria per l'Ucraina (Lohviniuk, Biletska, Polishchuk) con 48.474. Qualificazione centrata anche dalle ucraine. 11:40 Missione compiuta per le azzurre, che stasera disputeranno il primo turno del team sprint. 47.765 il crono delle italiane, al momento seconde a poco meno di un secondo dalle transalpine. 11:37 Tocca all'Italia! In pista Miriam Vece, Siria Trevisan e Matilde Cenci. 11:35 1:00.941 per la Serbia (Pavlovic, Kulincevic, Stevanovic). Balcaniche lontanissime e Francia prima qualificata in quanto mancano gli ultimi 7 terzetti.

