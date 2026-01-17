Cia-Agricoltori Italiani Debora Peruzzi confermata presidente territoriale della zona di Novafeltria

Cia-Agricoltori Italiani comunica con soddisfazione la conferma di Debora Peruzzi come presidente territoriale della zona di Novafeltria. Il 2026 rappresenta un anno cruciale per la confederazione, con il rinnovo degli organi di rappresentanza a livello locale e nazionale. Questo processo rafforza l’impegno di Cia nel supporto agli agricoltori e nello sviluppo del settore agricolo italiano.

Il tema scelto per questo appuntamento è “Dalle radici, il nostro futuro”, titolo del documento programmatico nazionale che delinea le linee generali nelle quali si innestano le caratteristiche e le esigenze dell’agricoltura del territorio romagnolo Il 2026 per Cia-Agricoltori Italiani è un anno importante, che vede il rinnovo degli organi di rappresentanza della confederazione a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Il tema scelto per questo appuntamento è “Dalle radici, il nostro futuro”, titolo del documento programmatico nazionale che delinea le linee generali nelle quali si innestano le caratteristiche e le esigenze dell’agricoltura del territorio romagnolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

