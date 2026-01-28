Il prank del tiktoker travestito da Michael Jackson finisce male Spaventa una donna a Napoli e lei lo denuncia per diffamazione

Un tiktoker si traveste da Michael Jackson e fa uno scherzo a una ragazza a Napoli. La donna, spaventata, lo denuncia per diffamazione. Nonostante le oltre due milioni di visualizzazioni, il video ha causato problemi. La scena finisce male e ora l’autore rischia conseguenze legali.

A nulla sono valse le oltre due milioni di visualizzazioni ottenute. Un tiktoker, travestito da Michael Jackson ha spaventato una ragazza napoletana. Lei d enuncia un danno di immagine, anche perché avrebbe reagito in maniera scomposta allo scherzo. Ha chiesto più volte la cancellazione delle sue immagini ma nulla. Così ora è partita una denuncia. La denuncia e la richiesta di archiviazione poi respinta dal gip. Subito dopo l’esposto di lei sono partite le indagini ma il pm, terminati gli accertamenti, aveva deciso di presentare un’istanza di archiviazione. Richiesta però rigettata dal gip che lo scorso 16 gennaio ha chiesto altri 60 giorni di accertamenti perché in quel video potrebbe esserci il reato di diffamazione.🔗 Leggi su Open.online

