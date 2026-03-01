Chivu | Scudetto? Calma mancano 11 partite Dobbiamo continuare a marciare

Dopo la vittoria contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter ha invitato a mantenere la calma riguardo alla corsa scudetto, ricordando che mancano ancora 11 partite alla fine del campionato. Ha sottolineato che tutte le partite sono uguali e che la squadra deve continuare a spingere senza sottovalutare nessun impegno. Le sue parole sono state rivolte al gruppo per mantenere la concentrazione.

Altro giro, altri tre punti. Cristian Chivu si gode il suo momentaneo +13 sul Milan dopo il successo per 2-0 contro il Genoa. "Sapevamo l'importanza di questa gara, per quello che siamo e per quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Non era semplice centrare i tre punti. Era la 16esima partita nel giro di poche settimane. Dimarco sta facendo del suo meglio, così come il resto del gruppo. Stiamo preparando le partite al meglio, abbiamo un approccio mentale e fisico di un certo tipo. Per me sono tutte uguali, trattiamo le squadre avversarie allo stesso modo". E ancora: "Noi diamo sempre il massimo ed è quello che stiamo cercando di fare.

