Inter dominante Chivu | Percentuali Scudetto? Per me zero Dobbiamo continuare

L’Inter ha vinto la partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma Chivu non si lascia ingannare dai risultati. Il difensore afferma che, per lui, lo scudetto è ancora molto lontano e non si fa illusioni sulle percentuali di vittoria. “Dobbiamo continuare a lavorare, niente traguardi già raggiunti”, dice. La squadra ha mostrato carattere, ma la strada è lunga e piena di ostacoli.

Reggio Emilia, 8 febbraio 2026 – Le partite col Sassuolo possono sempre riservare qualche insidia, soprattutto all’Inter, ma stavolta è andata diversamente. La capolista ha dominato e annientato i neroverdi, vincendo con largo merito e divario: un 5-0 di qualità e cinismo. Passata la paura dei primi minuti con l’occasione di Kone salvata da Dimarco, l’Inter ha poi macinato gol e gioco, trovando nel quinto di sinistra a tutta fascia la miglior versione stellare con tre assist al bacio per i compagni. Il tecnico Christian Chivu può essere soddisfatto, perché quello di oggi era un passo significativo verso lo Scudetto, anche se il campionato è ancora lungo, e uno scoglio non agevole da superare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cristian Chivu commenta la vittoria contro il Sassuolo e mette in guardia i suoi.

