Inter dominante Chivu | Percentuali Scudetto? Per me zero Dobbiamo continuare
L’Inter ha vinto la partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma Chivu non si lascia ingannare dai risultati. Il difensore afferma che, per lui, lo scudetto è ancora molto lontano e non si fa illusioni sulle percentuali di vittoria. “Dobbiamo continuare a lavorare, niente traguardi già raggiunti”, dice. La squadra ha mostrato carattere, ma la strada è lunga e piena di ostacoli.
Reggio Emilia, 8 febbraio 2026 – Le partite col Sassuolo possono sempre riservare qualche insidia, soprattutto all’Inter, ma stavolta è andata diversamente. La capolista ha dominato e annientato i neroverdi, vincendo con largo merito e divario: un 5-0 di qualità e cinismo. Passata la paura dei primi minuti con l’occasione di Kone salvata da Dimarco, l’Inter ha poi macinato gol e gioco, trovando nel quinto di sinistra a tutta fascia la miglior versione stellare con tre assist al bacio per i compagni. Il tecnico Christian Chivu può essere soddisfatto, perché quello di oggi era un passo significativo verso lo Scudetto, anche se il campionato è ancora lungo, e uno scoglio non agevole da superare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Inter Sassuolo
Chivu dopo Sassuolo Inter: «Non dobbiamo dimenticarci da dove arriviamo, questa Inter è più matura! Percentuali scudetto? Vi rispondo così»
Cristian Chivu commenta la vittoria contro il Sassuolo e mette in guardia i suoi.
Inter Milan, Chivu alla vigilia: «È presto per lo Scudetto, ma dobbiamo prenderci i 3 punti a tutti i costi»
Ultime notizie su Inter Sassuolo
Chivu: La percentuale scudetto è ancora a zero. Inter-Juventus è una partita come tutte le altre disputate, con tre punti in palioChivu commenta la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, evidenziando la maturità e la consapevolezza della squadra. ilnapolista.it
Chivu stizzito, l’Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: Solo domande sul Napoli?Cristian Chivu e la sua Inter sono in fuga: questo dice il campionato in attesa della risposta del Milan a San Siro giovedì sera contro il Genoa e dei recuperi per la Supercoppa. Un primato che ... fanpage.it
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Come sono le percentuali adesso Secondo me dopo questo turno infrasettimanale l’Inter ha il 50% di vincere, poi facciamo 15 ciascu facebook
Criscitiello: “Se hai lo scudetto sul petto e hanno allargato la Champions League anche a Pippo, Pluto e Paperino non ci può essere mezza scusante se non arrivi almeno ai play off. Puoi avere mille infortunati, puoi aver sbagliato due partite, puoi essere stanc x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.