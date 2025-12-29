Conferenza stampa Chivu post Atalanta Inter | Pio è fondamentale come lo è Bonny Non mi interessa cosa dice Conte io non faccio casino!

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Chivu ha commentato in conferenza stampa l’importanza di Pio e Bonny nel team, sottolineando la propria posizione rispetto alle parole di Conte. Il tecnico ha evidenziato l’impegno dei giocatori e la volontà di mantenere un ambiente sereno, senza alimentare polemiche. Le sue parole riflettono un approccio sobrio e focalizzato sull’obiettivo, in un momento di risalto per la squadra.

L'IMPORTANZA DELLA GARA – « Vittoria importante in questo campo, non è mai facile. L'Atalanta era in salute, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, il nostro gioco. Non facile con una squadra che viene a prenderti a uomo, nel primo tempo ci hanno concesso qualcosa a destra. Mancata un po di lucidità, ma la squadra ha fatto un gran lavoro, anche i subentrati sono stati decisivi, soprattutto Pio con l'assist.

