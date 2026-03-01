Chiude il vivaio sociale Pantarei | Non c’erano i margini economici

Il vivaio sociale Pantarei ha annunciato la chiusura, spiegando che non erano disponibili i margini economici necessari per proseguire. L’attività, avviata il 28 novembre 2024, mirava a offrire opportunità di lavoro a giovani con disabilità. La decisione è stata comunicata senza indicare altre motivazioni o dettagli aggiuntivi sulla situazione finanziaria o sulle eventuali alternative.

Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Il vivaio "sociale" Pantarei, che avrebbe voluto dare opportunità occupazionali a giovani con disabilità, non continuerà la propria attività, inaugurata il 28 novembre 2024. Perché questa chiusura anzitempo, a nemmeno due anni dal debutto di un’opera collegata alla progettualità delle associazioni GulliverUtopia, le stesse che hanno avviato con successo il bar sociale dentro il Parco Miralfiore e la pizzeria all’exOstello di Fosso Sejore? "Il progetto ’Pantarei’ non andrà più avanti – conferma Andrea Boccanera, presidente di Gulliver e segretario generale di Utopia – per varie ragioni. Il 30 gennaio abbiamo chiuso l’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

