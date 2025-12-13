pantarei sfida impossibile in b rapid e carpine in campo

La Pantarei Italia Modena affronta l'ultima sfida del 2025 in Serie A Silver, sfidando il Verdeazzurro a Sassari. Un impegno importante nell'ottava giornata, con i modenesi determinati a confermare la loro crescita e a sfidare una squadra reduce dal primo ko stagionale, in un match che promette emozioni e sfide di livello.

Ultimo impegno del 2025 oggi per la Pantarei Italia Modena, che nell’ottava giornata di Serie A Silver è di scena a Sassari sul campo del Verdeazzurro secondo della classe, reduce dal primo ko stagionale. Si gioca alle 16 una gara sulla carta proibitiva per i gialloblù, fermi sul fondo a quota zero al fianco del San Vito. Le altre: Palazzolo-Malo, Belluno-Rubiera, San Vito Marano-Molteno, Vigasio-Paese. Classifica: Molteno 13, Verdeazzurro 12, Rubiera 11, Vigasio 9, Palazzolo 8, Malo e Paese 6, Belluno 5, Modena e San Vito Marano 0. Ultima fatica dell’anno solare anche in Serie B, dove si va in campo per la 2^ di ritorno, con le quattro modenesi in corsa per la quarta piazza, ultima che vale l’accesso alla Poule promozione: oggi in campo le due appaiate proprio al quarto posto, il Rapid Nonantola alle 18 sul campo del fanalino Rubiera e la Carpine che ospita alla Fassi alle 18,30 la capolista Marconi, domani invece alle 18 al Pala Molza si gioca il derby Modena-Ravarino. Ilrestodelcarlino.it

