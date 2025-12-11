Conferenza stampa Spalletti post Juve Pafos | Non ho cambiato idea su questa squadra vedo delle potenzialità Ecco cosa ho detto nell’intervallo

Dopo la partita tra Juventus e Pafos, l'allenatore Spalletti ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato l'andamento della squadra e le sue impressioni, evidenziando le potenzialità del gruppo e condividendo le sue impressioni sull'intervallo. Ecco le dichiarazioni rilasciate al termine della sesta giornata di Champions League 2025/26.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Pafos. Le sue dichiarazioni dopo il match di Champions League. COSA HA DETTO ALL'INTERVALLO – «Quando sono rientrato a fine primo tempo c'era da far capire il nuovo modo di stare in campo nel secondo tempo e poi le situazioni che si son vissute. Non conta quella che è una posizione. Ci sono interpretazioni a volte che diventa difficile riuscire a capire. È così.

