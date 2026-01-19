Ashton Kutcher torna a parlare di Demi Moore | Sono così orgoglioso di lei

Ashton Kutcher ha recentemente condiviso parole positive nei confronti di Demi Moore, sottolineando il suo orgoglio per lei. I due attori, legati dal 2003 al 2011 e successivamente separati, sembrano aver trovato una nuova serenità. La loro storia, segnata da momenti complessi, mostra ora un rapporto più maturo e rispettoso, evidenziando il percorso di crescita personale di entrambi.

Ashton Kutcher è «orgoglioso» di Demi Moore L'occasione è stato il lancio di The Beauty, la nuova serie diretta da Ryan Murphy che racconta con un tocco dark il mondo dell’alta moda, sconvolto da una serie di morti di top model in circostanze misteriose. Qui, Ashton Kutcher interpreta il ruolo di un miliardario che ha creato in segreto un farmaco miracoloso (e pericoloso) chiamato La Beauty ed è disposto a tutto pur di proteggere i propri interessi. Parlando con Entertainment Tonight, è stato chiesto a Kutcher perché le persone paragonassero la serie e il film del 2024 The Substance, in cui Demi Moore è protagonista, accanto a Margaret Qualley. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Le coppie sul red carpet dei Golden Globes 2026, come Ashton Kutcher e Mila Kunis, hanno condiviso momenti di eleganza e complicità. Arrivare insieme e lasciare la serata con un premio rappresenta un’esperienza significativa, che unisce successo professionale e affetto personale. Questo evento rimane un’occasione speciale per celebrare il talento e le relazioni che rendono unica la manifestazione cinematografica.

In esclusiva su The Beauty, Ashton Kutcher si avventura in una nuova interpretazione, segnando il suo ingresso nella fase più complessa della sua carriera. La serie di Ryan Murphy, caratterizzata da toni nichilisti, vede anche Evan Peters, Rebecca Hall, Jeremy Pope e Anthony Ramos riflettere sul peso della perfezione fisica e sui confronti con precedenti opere come The Substance. Un approfondimento sul lato più oscuro della ricerca dell’immagine e dell’identità.

