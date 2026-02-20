Sanremo 2026 scoppia il primo giallo | Morgan non sarà più sul palco con Chiello durante la serata della cover Il cantautore specifica | Sarò dietro le quinte

Morgan non prenderà parte alla serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, causando sorpresa tra i fan. La decisione è stata comunicata dall’ufficio stampa del cantautore, che ha spiegato: “Sarò dietro le quinte”. La scelta ha sorpreso anche Chiello, che si esibirà senza il collega. La motivazione ufficiale resta sconosciuta, ma la notizia ha già fatto discutere tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Scoppia già il primo giallo al Festival di Sanremo 2026. L'ufficio stampa di Morgan ha diramato un comunicato stampa con un flash secco: "Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte". La parola chiave sarebbe "sul palco". Morgan, infatti, sui social ha specificato: "La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico.