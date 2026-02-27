Tutti i segreti dell' hair look e del trucco di Bianca Balti a Sanremo 2026 Scopri i dettagli dello stile della modella con tante curiosità dal dietro le quinte

Durante la quarta serata di Sanremo 2026, Bianca Balti ha attirato l’attenzione con il suo look, che ha suscitato molte curiosità tra il pubblico e i media. La modella ha sfoggiato un’acconciatura curata nei dettagli e un trucco studiato per valorizzare i suoi lineamenti, con elementi visibili dietro le quinte e dettagli che sono stati condivisi successivamente. La sua presenza ha lasciato un segno visibile nel panorama della manifestazione.

Che Bianca Balti sarebbe stata tra le protagoniste assolute della quarta serata di Sanremo 2026 era stato chiaro già in conferenza stampa, con un sorriso reso ancor più magnetico da un bellissimo rossetto rosso dal sottotono freddo e da un hair look più sbarazzino che mai, simbolo di una nuova fase della sua vita, dopo la fine delle cure per il cancro alle ovaie. Bianca Balti a Sanremo 2026: il taglio corto più bello del Festival. Una conferma arrivata con l'inizio della serata delle cover, quando la modella è comparsa in cima alle scale in tutta la sua bellezza (e altezza). La top model ha rotto il ghiaccio con una battuta sui suoi capelli, davanti a una Laura Pausini un po' cauta, dicendo che quest'anno sono proprio i suoi capelli a fare la differenza.