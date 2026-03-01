Chi ha vinto al FantaSanremo 2026? Per LDA e Aka7even non c’è stata partita

Nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026 si è svolto il contest di FantaSanremo, con LDA e Aka7even che si sono affrontati in finale. Alla fine, il risultato ha visto un chiaro vincitore, senza possibilità di dubbio. La competizione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno seguito con interesse lo svolgimento delle sfide.