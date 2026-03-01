Chi ha vinto al FantaSanremo 2026? Per LDA e Aka7even non c’è stata partita
Nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026 si è svolto il contest di FantaSanremo, con LDA e Aka7even che si sono affrontati in finale. Alla fine, il risultato ha visto un chiaro vincitore, senza possibilità di dubbio. La competizione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno seguito con interesse lo svolgimento delle sfide.
La risposta è arrivata nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026: a trionfare al FantaSanremo 2026 sono stati LDA e Aka7even, la coppia napoletana che ha dominato l’intera settimana del Festival con una strategia quasi infallibile, chiudendo con un totale stimato di circa 780 punti nella classifica provvisoria elaborata da Repubblica. L’ufficialità definitiva, con eventuale revisione tramite il cosiddetto “Var”, è attesa nelle ore successive alla finale da parte degli organizzatori. Il distacco sulle seconde classificate, le Bambole di Pezza, è stato netto: oltre 200 punti di differenza. Un margine che, nel linguaggio del gioco, equivale a una vittoria schiacciante, di quelle che non lasciano spazio a rimpianti né a polemiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it
