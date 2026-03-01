Scervino alchimista Il cappotto militare non nasconde chiffon e sottovesti

Nella sfilata di Ermanno Scervino, il cappotto militare viene reinterpretato in modo innovativo, mescolando tessuti come chiffon e sottovesti. La collezione richiama l’immagine di Elisabetta d’Austria, nota come Sissi, e la sua eleganza imperiale. La passerella mette in mostra capi che combinano stile e cura dei dettagli, evidenziando come nel mondo della moda il lusso si manifesti attraverso ricerca e attenzione.

Il castello sulle maglie di Laura Biagiotti. Spagnoli s'ispira alla New York anni '80 Elisabetta d'Austria detta Sissi approda sulla passerella di Ermanno Scervino e nella sua imperiale bellezza ci fa capire che anche nel terzo millennio il vero lusso è cura, ricerca, grande attenzione. Lo show comincia con un impeccabile paltò asburgico con la doppia fila di bottoni dorati che luccicano con eleganza sul baby cashmere color panna. Segue un incredibile paltò in lana lavorata ai ferri e poi accoppiata al tulle ricamato che dall'interno mantiene la linea del capo senza renderlo più rigido e pesante di un caldissimo maglione. La pelliccia di capra in alcuni casi sembra breitschwantz, in altri viene stirata e tinta fino a riprodurre perfettamente la macchia del leopardo.