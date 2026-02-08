Giorgia Würth ha raccontato di aver vissuto un momento terribile quando suo padre ha avuto un’emorragia cerebrale devastante. I medici le hanno detto che forse non si sarebbe mai risvegliato e che sarebbe rimasto un vegetale. La giornalista ha condiviso questa esperienza durante la trasmissione “Verissimo”, dove era ospite sabato scorso, per parlare della fiction “Colpa dei sensi” in onda su Canale 5.

Giorgia Würth è stata ospite nella puntata di ieri sabato 7 febbraio a “Verissimo”per presentare la fiction attualmente in onda su Canale 5 “Colpa dei sensi”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. “Sono una mamma single – ha rivelato l’attrice a Silvia Toffanin – un viaggio molto complicato, molto faticoso, con i miei figli c’è assoluta trasparenza e verità fin da sempre, è proprio la fatica di avere un po’ tutto sulle tue spalle da tutti i punti di vista. I miei figli fanno domande, ma hanno tante figure maschili di riferimento, perciò con loro sono sempre trasparente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio papà ha avuto un’emorragia cerebrale devastante. I medici dicevano: ‘meglio che non si risvegli perché sarebbe un vegetale'”: lo rivela Giorgia Würth

