Alice Cobelli è la fidanzata di Amos Mosaner, e in passato anche lei ha gareggiato nel curling. Amos Mosaner, campione olimpico nel 2022, ha iniziato a frequentare Cobelli attraverso lo sport. La coppia si conosce da tempo e ha condiviso momenti legati alla loro passione comune. La loro relazione è stata più volte menzionata durante le competizioni e le interviste.

Anche per Amos Mosaner l’amore è arrivato grazie allo sport che pratica, il curling, che nel 2022 lo ha portato a vincere persino l’oro olimpico. Un oro prezioso e inaspettato quello che Amos ha ottenuto in coppia con Stefania Constantini, sua partner sul ghiaccio ma non nella vita. La fidanzata di Amos Mosaner si chiama Alice Cobelli: è proprio lei, che prima di Stefania, faceva coppia con Amos. Proprio con Alice, il campione azzurro si è avvicinato al doppio misto, che come spiegato proprio da lui rappresenta quasi un altro sport. “Mi ci sono avvicinato tre anni fa, giocavo con la mia compagna, ho disputato anche un Mondiale” ha raccontato Amos in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la fidanzata di Amos Mosaner, Alice Cobelli: “Prima gareggiavo con lei”

