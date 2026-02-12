Sul ghiaccio in coppia con Amos ma in privato chi c’è accanto a Stefania Costantini | il suo fidanzato famoso

Dopo il bronzo conquistato nel torneo di misto con Amos Mosaner, Stefania Costantini torna a farsi vedere in coppia con il suo compagno. Questa volta, però, non sul ghiaccio in pubblico, ma in privato, al fianco del suo fidanzato noto. La coppia continua a essere nel cuore degli appassionati, mentre il curling italiano si prepara a nuove sfide.

Dopo il bronzo vinto nel torneo di misto da Amos Mosaner e Stefania Constantini il curling italiano prova ad essere ancora protagonista nei tornei maschili e femminili. Nell’evento del gentil sesso il tricolore sarà difeso da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Stefania Constantini e Rebecca Mariani. Il momento non è dei più rosei per il curling femminile, che ha vissuto degli ultimi mesi di grandi difficoltà. Il team Italia non arriva a quest’evento nel migliore dei modi, anche a causa delle polemiche che si sono susseguite sulla scelta da parte di Marco Mariani di convocare come alternate Rebecca, la figlia, e non Angela Romei.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La vittoria sul ghiaccio olimpico ha portato di nuovo al centro dell’attenzione Stefania Costantini e il suo fidanzato famoso.

La campionessa di curling Stefania Costantini ha fatto parlare di sé dopo la vittoria importante.

