Sul ghiaccio in coppia con Amos ma in privato chi c’è accanto a Stefania Costantini | il suo fidanzato famoso

Da caffeinamagazine.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il bronzo conquistato nel torneo di misto con Amos Mosaner, Stefania Costantini torna a farsi vedere in coppia con il suo compagno. Questa volta, però, non sul ghiaccio in pubblico, ma in privato, al fianco del suo fidanzato noto. La coppia continua a essere nel cuore degli appassionati, mentre il curling italiano si prepara a nuove sfide.

Dopo il bronzo vinto nel torneo di misto da Amos Mosaner e Stefania Constantini il curling italiano prova ad essere ancora protagonista nei tornei maschili e femminili. Nell’evento del gentil sesso il tricolore sarà difeso da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Stefania Constantini e Rebecca Mariani. Il momento non è dei più rosei per il curling femminile, che ha vissuto degli ultimi mesi di grandi difficoltà. Il team Italia non arriva a quest’evento nel migliore dei modi, anche a causa delle polemiche che si sono susseguite sulla scelta da parte di Marco Mariani di convocare come alternate Rebecca, la figlia, e non Angela Romei.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Approfondimenti su Stefania Constantini

Stefania Costantini, chi è il fidanzato famoso: tutto su questa coppia pazzesca

La vittoria sul ghiaccio olimpico ha portato di nuovo al centro dell’attenzione Stefania Costantini e il suo fidanzato famoso.

Stefania Costantini, chi è il fidanzato famoso della campionessa di curling

La campionessa di curling Stefania Costantini ha fatto parlare di sé dopo la vittoria importante.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Stefania Constantini

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026, le coppie di innamorati in gara a Milano Cortina; Pattinaggio di figura domani 11 febbraio: danza libera, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina, pattinaggio: Conti e Macii volano sul ghiaccio sulle note di Caruso - VIDEO; Milano Cortina, coppie 'miste' nella danza su ghiaccio? Tutta colpa di un sito d'incontri.

sul ghiaccio in coppiaMilano Cortina, coppie 'miste' nella danza su ghiaccio? Tutta colpa di un sito d'incontriSolo 6 delle 20 squadre in finale stasera alla Milano Ice Skating Arena gareggiano con la nazionale d'origine di entrambi i partner ... adnkronos.com

sul ghiaccio in coppiaGuignard e Fabbri danzano sul ghiaccio con un sogno: trasformare Diamanti in bronzoLa coppia azzurra, 5ª dopo la ritmica, pattinerà stasera sulle note della canzone di Giorgia puntando al podio, coi primi due posti blindati da francesi e statunitensi. gazzetta.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.