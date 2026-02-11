Chi è il fidanzato di Stefania Costantini la foto con Domenico Dalla Santa dopo il bronzo alle Olimpiadi

Domenico Dalla Santa è il fidanzato di Stefania Costantini, la campionessa di curling che ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dopo la medaglia, i due sono stati visti insieme in una foto che ha fatto il giro sui social. La loro relazione ha attirato l’attenzione di fan e media, soprattutto ora che Stefania si avvicina a un grande traguardo sportivo.

Domenico Dalla Santa è il fidanzato di Stefania Costantini, campionessa di curling alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Stanno insieme da oltre 6 anni: anche lui è uno sportivo su ghiaccio.

Domenico Dalla Santa si mostra più vicino che mai alla fidanzata Stefania Constantini.

Stefania Constantini conquista una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali.

Portiere di hockey sul ghiaccio, 27 anni, Domenico Dalla Santa è nato a Pieve di Cadore come la campionessa dei ghiacci. È accanto a lei alle Olimpiadi

