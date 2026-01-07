lukoil a pezzi la mossa di chevron che punta al petrolio russo

Le compagnie petrolifere statunitensi, già attive in Venezuela, potrebbero ora intensificare le loro operazioni in Russia, puntando sui giacimenti di petrolio del Paese. Questa possibile strategia rappresenta un'ulteriore evoluzione nel panorama energetico internazionale, suscitando attenzione su come le aziende del settore si adattino alle dinamiche geopolitiche e alle restrizioni globali.

Le grandi compagnie petrolifere americane, che già hanno messo sotto tiro i giacimenti di greggio in Venezuela, potrebbero presto rivolgere le attenzioni ad altri asset, non meno strategici di quelli sudamericani: quelli russi. Sì, perché una delle big oil statunitensi per antonomasia, fondata nel 1911 e unica azienda petrolifera americana attiva in Venezuela, Chevron, unitamente alla società di private equity texana Quantum Capital Group stanno negoziando l’acquisizione dell’intero portafoglio internazionale della compagnia petrolifera russa Lukoil. Si tratta di un effetto collaterale delle sanzioni scattate contro il gigante russo, lo scorso ottobre e che mirano a congelare i beni della compagnia e vietare le transazioni, costringendo la stessa Lukoil a vendere asset esteri (come le raffinerie in Europa) e limitando le sue operazioni globali. 🔗 Leggi su Formiche.net

