Song Sung Blue il figlio di Mike Sardina attacca Hugh Jackman | Mio padre si sta rivoltando nella tomba

Il biopic sulla band Thunder & Lightning, interpretata da Hugh Jackman e Kate Hudson, ha suscitato critiche da parte di Mike Sardina, figlio di Neil Diamond. In un commento, Sardina ha affermato che il film rappresenta una cattiva interpretazione della musica di suo padre, definendolo un'ingiustizia. La pellicola ha ricevuto giudizi negativi, sollevando discussioni sul rispetto della figura di Neil Diamond e sulla fedeltà alle sue opere.

Il biopic sulla popolare cover band di Neil Diamond Thunder & Lightning che vede protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson è stato aspramente bocciato dal figlio del musicista. In attesa di vederlo nei cinema italiani a partire dall'8 gennaio, Song Sung Blue - Una melodia d'amore è stato accolto molto positivamente negli USA, ottenendo un 98% di gradimento su Rotten Tomatoes. Ma c'è qualcuno a cui il biopic musicale non è andato proprio giù: il figlio di uno dei protagonisti. Interpretato da Kate Hudson e Hugh Jackman e diretto da Craig Brewer, Song Sung Blue racconta la storia della coppia di musicisti Claire "Thunder" Stengl e Mike "Lightning" Sardina, fondatori della popolare tribute band di Neil Diamond nota come Lightning & Thunder.

